Фомин поучаствовал в заседании Совета при полпреде президента в ЦФО

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 17 декабря, в Московском парламентском центре прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве. Рязанскую областную думу представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.
«Следующий год также будет электорально активным, выборов запланировано в два раза больше: более 1600 избирательных кампаний с замещением более 15 тысяч мандатов. Пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания России, в пяти регионах будут избираться высшие должностные лица, еще в пяти регионах пройдут выборы в законодательные собрания», — отметил Игорь Щеголев, отметив, что регионы ждет «серьезный период работы».
На заседании рассмотрели проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Члены Совета поддержали подготовленные Мосгордумой поправки к этому документу, которыми предлагается увеличить срок действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с 6 до 10 лет и исключить из текста положение об отсрочке заключения региональных СЗПК.
Также на встрече отметили необходимость увеличить общий бюджет инвестиционных проектов с 5 до 10 млрд рублей, а размер собственных инвестиций для соглашений, заключаемых самостоятельно субъектом РФ, до 5 млрд рублей.
Комментируя итоги заседания, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин отметил, что вопросам развития инвестиционной деятельности уделяется особое внимание как на федеральном, так и региональном уровне.
«У нас в Рязанской области сформировано прогрессивное инвестиционное законодательство, существенно доработан закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности. И уже есть положительные результаты: за два с небольшим года подписано 61 соглашение с общим объемом вложений более 270 миллиардов рублей, что позволит открыть не менее 18 тысяч рабочих мест, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Поддержанные сегодня участниками заседания поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений направлены на улучшение инвестиционного климата и развитие российской экономики. Вводимый данным документом новый тип отношений между инвестором и регионом дает субъектам Федерации дополнительный инструмент повышения инвестиционной привлекательности территорий».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТеплоходы, молоко и шампиньоны. В 2020 году в Рязанской области появится более 1600 рабочих мест
|
cледующая новость →В Воронежской области иномарка на пешеходном переходе сбила женщину
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.