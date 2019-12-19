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13:30, 19 декабря 2019 261
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Фомин поучаствовал в заседании Совета при полпреде президента в ЦФО

Фомин поучаствовал в заседании Совета при полпреде президента в ЦФО

Во вторник, 17 декабря, в Московском парламентском центре прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве. Рязанскую областную думу представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

«Следующий год также будет электорально активным, выборов запланировано в два раза больше: более 1600 избирательных кампаний с замещением более 15 тысяч мандатов. Пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания России, в пяти регионах будут избираться высшие должностные лица, еще в пяти регионах пройдут выборы в законодательные собрания», — отметил Игорь Щеголев, отметив, что регионы ждет «серьезный период работы».

На заседании рассмотрели проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Члены Совета поддержали подготовленные Мосгордумой поправки к этому документу, которыми предлагается увеличить срок действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с 6 до 10 лет и исключить из текста положение об отсрочке заключения региональных СЗПК.

Также на встрече отметили необходимость увеличить общий бюджет инвестиционных проектов с 5 до 10 млрд рублей, а размер собственных инвестиций для соглашений, заключаемых самостоятельно субъектом РФ, до 5 млрд рублей.

Комментируя итоги заседания, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин отметил, что вопросам развития инвестиционной деятельности уделяется особое внимание как на федеральном, так и региональном уровне.

«У нас в Рязанской области сформировано прогрессивное инвестиционное законодательство, существенно доработан закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности. И уже есть положительные результаты: за два с небольшим года подписано 61 соглашение с общим объемом вложений более 270 миллиардов рублей, что позволит открыть не менее 18 тысяч рабочих мест, — подчеркнул Аркадий Фомин. — Поддержанные сегодня участниками заседания поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений направлены на улучшение инвестиционного климата и развитие российской экономики. Вводимый данным документом новый тип отношений между инвестором и регионом дает субъектам Федерации дополнительный инструмент повышения инвестиционной привлекательности территорий».


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