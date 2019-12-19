Бюджет Воронежской области 2020 года утвердили во втором чтении

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В четверг, 19 декабря, на 51 заседании облдумы подвели итоги осенней сессии. Собрание провел председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.
Основными вопросами стало рассмотрение во втором, окончательном чтении бюджетов региона и ТФОМС Воронежской области на 2020 и плановый период 2021—2022 годов.
«К главному финансовому документу региона поступила лишь одна техническая поправка, которая не повлияла на основные параметры бюджета. В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 млрд 644 млн рублей, расходы — 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит составляет около 574 млн рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете», — рассказал Нетесов.
Он отметил, что бюджет 2020 года -максимально сбалансированный документ. При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики.
«Объемы бюджетных ассигнований спланированы также с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат „указным“ категориям бюджетников, ежегодной индексации с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы, не поименованных в „майских“ указах, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тысяч рублей в месяц», — отметил спикер облдумы.
Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно.
Так, финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» запланированы в объеме более 28,1 млрд рублей, что почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году. На мероприятия в рамках развития системы образования будет направлено 27,8 млрд рублей, что более чем на 1,2 млрд рублей больше уровня текущего года.
Что касается госпрограммы «Социальная поддержка граждан», то и здесь наблюдается существенный рост расходов — с 15,8 млрд рублей в 2019 году до 17,9 млрд в 2020 году. Увеличение связано, в том числе, с установлением новой меры соцподдержки в виде единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка и увеличением размера регионального маткапитала до 150 тысяч рублей.
На развитие жилищно-коммунальной отрасли в 2020 году направят почти 1,3 млрд рублей (рост ассигнований по сравнению с текущим годом почти на 53%). Такое значительное увеличение обусловлено, в том числе, выделением дополнительных средств (450 млн рублей) на реализацию мероприятий по проведению капремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами (350 млн рублей).
На развитие культуры и туризма в регионе в 2020 году направят почти 2,7 млрд рублей. Это почти на 700 млн рублей больше, чем в 2019 году.
На развитие транспортной системы в 2020 году направят около 14,9 млрд рублей. В том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (около 3,8 млрд рублей). Особое внимание будет уделено ремонту и строительству сельских дорог.
Объем областной адресной инвестпрограммы составит почти 12,5 млрд рублей.
К бюджету регионального фонда обязательного медстрахования поправок и замечаний ко второму чтению не поступило. Его доходная часть составит в 2020 году более 29 млрд 595 млн рублей (это более чем на 2 млрд рублей выше уровня 2019 года), расходов — 29 млрд 594 млн рублей. Таким образом, сформировался профицит в размере 1,4 млн рублей.
Депутаты проголосовали за принятие обоих документов во втором чтении.
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