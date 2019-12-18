За неделю в Рязанской области подорожали яйца

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю, с 10 по 16 декабря, в Рязанской области подорожали яйца (на 2,4%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цен зафиксировали также на яблоки (1,6%), крупу гречневую-ядрицу, вермишель (1,3%), баранину (0,9%), картофель (0,4%), мясо кур, масло сливочное (0,1%).
Подешевели следующие продукты:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за смерти матери пьяный рязанец едва не зарезал супругу
|
cледующая новость →В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.