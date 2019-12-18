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19:20, 18 декабря 2019 95
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Воронежские волонтеры попросили спасти от усыпления 24 собак и 12 кошек

Воронежские волонтеры попросили спасти от усыпления 24 собак и 12 кошек

В Воронеже волонтеры попросили спасти от усыпления. Об этом сообщила группа приюта «Альма» «ВКонтакте».

Как сообщили «Вести Воронеж», всего новый дом ищут 24 собакам и 12 кошкам.

Если до 1 января питомцы не переедут в другое помещение, их могут усыпить. Из старого помещения их выгоняет арендодатель, потому что гараж находится в плохом состоянии.

Отмечается, что новое помещение уже нашли, оно оказалось единственным, которое владельцы согласились отдать под приют. Ранее там находилось овощехранилище.

Зданию нужен ремонт, на который требуется 300 тысяч рублей.

Волонтеры объявили сбор денег, но пока им собрали три тысячи.

Воронежцев попросили помочь приюту.

По всем вопросам можно обращаться по ссылке.


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