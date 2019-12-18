Воронежская прокуратура проверила детсады перед новогодними праздниками

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В Воронеже прокуратура Советского района проверила детские сады перед новогодними утренниками. Надзорное ведомство интересовало соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом
Сотрудники прокуратуры нашли в помещении некоторых детсадах нарушения: запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможность их свободного открывания внутри без ключа, отсутствовали акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации, допускалось хранение горючих материалов в неположенных местах, имелись неисправные огнетушители.
По результатам проверки прокуратура района возбудила пять дел об административном правонарушении.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.