Воронежцу выставили счет за воду на 20 тысяч рублей

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Владелец нежилого помещения в десятиэтажном доме №12 на улице 40 лет Октября получил счет за воду на 20 тысяч рублей,
Воронежец обратился в ГЖИ с просьбой проверить законность начисления водоканалом платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Проверка показала, что горожанин до 30 марта 2019 года не передавал показания счетчиков, хотя они в помещении установлены.
Поверку прибора учета произвели только 2 июня. Поэтому в квитанции за первый месяц лета водоканал произвёл начисление платы с учета пропускной способности труб, хотя не должен был этого делать.
«Согласно действующему жилищному законодательству, счетчик считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки. В таком случае ООО „РВК-Воронеж“ должно было начислить собственнику нежилого помещения плату за коммунальные услуги в июне, исходя из среднемесячного объёма потребления», — рассказали в Госжилинспеции.
В итоге собственнику сделали перерасчет на сумму в 21,5 тысяч рублей.
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