В Воронежской области осудили водителя, по вине которого погибли три человека

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Воронежской области осудили 28-летнего жителя Кемеровской области, который устроил смертельное ДТП в Острогожском районе. Об этом сообщила
ДТП произошло в начале августа в дневное время на 77 километре дороги «Воронеж-Луганск» у села Болдыревка Острогожского района. 28-летний водитель Iveco с прицепом, ехавший со стороны Воронежа в направлении Россоши, начал обгонять «легковушку» по «встречке». В результате он столкнулся с Renault Rapid, за рулем которого ехал 28-летний житель Воронежской области.
В результате скончались водитель и два пассажира Renault: 24-летняя девушка и двухлетняя девочка.
Также еще один пассажир получил травмы.
Виновнику ДТП назначили два года колонии-поселения с лишением «прав» на два года.
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