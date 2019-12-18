В Воронежской области изменят расписание электричек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Расписание электричек в Воронежской области изменят с 22 декабря. Порядок курсирования пригородных поездов подстроят под расписание студентов, которые учатся в Воронеже. Об этом сообщили «
Всего изменят расписание четырех электричек.
Пригородный поезд №6444 «Лиски — Кантемировка» больше не будет курсировать по вторникам и четвергам, его назначат на воскресенье.
По средам и четвергам отменят электричку №6443 «Кантемировка — Лиски». Согласно новому расписанию, поезд будет отправляться по понедельникам.
Пригородный поезд №6344 «Лиски — Россошь» станет ежедневным, кроме воскресенья, а электричка №6343 в обратном направлении «Россошь — Лиски» будет курсировать каждый день, кроме понедельника.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ четверг холодную воду отключат в рязанском детском саду и шести домах
|
cледующая новость →В Рязани ищут очевидцев аварии с пострадавшими на улице Ситниковской
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.