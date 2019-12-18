В Воронежской области 59-летнего мужчину задержали за хранение марихуаны

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В Ольховатском районе Воронежской области задержали 59-летнего жителя Слободы Копанная, который хранил у себя дома наркотики. Об этом сообщила
Полиция обыскала жилье мужчины и обнаружила в сарае у дома пакет с 176,34 грамма марихуаны.
Подозреваемый сообщил, что изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли, которые он обнаружил в поле рядом с населенным пунктом.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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