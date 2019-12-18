В Сасове «одиннадцатая» сбила женщину

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 18 декабря, в Сасове в районе дома № 26 мкр-на Южный «ВАЗ-2111» сбил женщину. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшая серьезных травм не получила.
По факту ДТП проводится проверка.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.