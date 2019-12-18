В Рыбном открыли пристройку к детскому саду

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В зданию детского сада №10 «Золотая рыбка» в Рыбном построили новую пристройку. Об этом сообщила
Пристройка рассчитана на 60 мест, она состоит из четырех групп. В каждой из них оборудовали игровую, спальню, санитарную комнату, раздевалку, буфет.
Напомним, в детском саду
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