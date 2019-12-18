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В Ряжском районе фура вылетела в кювет, водитель погиб,
Во вторник, 17 декабря, около 19:50, в Ряжском районе на 317-ом километре автодороги М5 «Урал» 51-летний житель Калининградской области, управляя фургоном «Рено Магнум» с полуприцепом, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб, а его 53-летнего пассажира доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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