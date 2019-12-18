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18:02, 18 декабря 2019 753
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В Рязани отметили лучших энергетиков области

В Рязани отметили лучших энергетиков области

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани отметили лучших энергетиков области. Торжество прошло в среду, 18 декабря, в преддверии профессионального праздника и 40-летнего юбилея филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

На собрании присутствовали зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, первый зампред рязанской облдумы Александр Шевырев и депутат регионального парламента Галина Гнускина, глава областного министерства ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.

Они наградили руководителей и сотрудников подразделений, инженеров и мастеров, электромонтеров, контролеров, а также водителей и диспетчеров памятными знаками, почетными грамотами и подарками.

Поздравляя присутствующих, Александр Шевырев отметил, что он начал свою трудовую деятельность электромехаником второго разряда.

«Вы, как бойцы невидимого фронта: чем меньше мы вас видим, тем лучше энергообеспечение всех наших объектов. Хочу пожелать всем нам видеться только на таких торжественных мероприятиях», — сказал Александр Шевырев.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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