В Рязани отметили лучшие пресс-службы

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 18 декабря, рязанская редакция газеты «Комсомольская правда» провела опрос и оценила работу региональных PR и пресс-служб из 60 предприятий.
Свое мнение по десятибалльной школе выразили 34 эксперта, среди которых были главные редакторы, коммерческие директора и журналисты.
Результаты распределились следующим образом:
«Государственные и общественные организации»
«Коммерческие предприятия»
«Лучшая динамика в 2019 году»
Победителем в номинациях «Абсолютно лучшая работа со СМИ в 2019 году» и «Лучшая в истории работа со СМИ» (рейтинг — 8,46) стало следственное управление СК по Рязанской области.
© RZN.info
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