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В Рязани назвали места, где запустят новогодние салюты. Список РЗН. инфо предоставила пресс-служба мэрии. На площади Ленина фейерверк запустят 1 января в 2:00.
Также салют запланирован около бывшего кинотеатра «Октябрь» 1 января в 1:00, ДК «Приокский» 1 января в 3:00.
В Солотче салют запустят на Монастырской площади 2 января в 18:00.
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