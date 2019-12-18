В РГУ эвакуировали студентов

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В среду, 18 декабря, в РГУ имени Есенина эвакуировали студентов. Об этом RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о срабатывании сигнализации поступило в 12:28. На место выехали восемь расчетов, однако успели добраться только четыре, так как тревога оказалось ложной.
Из помещений успели эвакуировать 300 студентов и преподавателей.
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