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В Москве побит рекорд тепла 1956 года. В среду, 18 декабря, температура воздуха на главной метеостанции столицы (ВДНХ) к полудню поднялась до +2,9 градуса, сообщил телеканал «
Синоптики отметили, что день стал самым теплым за последний 71 год.
Абсолютный тепловой рекорд 18 декабря зафиксировали в 1886 году: тогда температура поднялась до +5,3 градуса.
По словам метеорологов, аномальное тепло сохранится в столице до четверга. Специалисты не исключили, что температура может достигнуть +6 градусов.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.