В Кремле назвали главное событие года

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В Кремле назвали открытие Крымского моста назвали одним из главных событий уходящего года. Об этом передает
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие события в Кремле могли бы отнести к главным уходящем в этом году, он отметил, что «главное еще произойдет».
«Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. Я думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны», — сказал Песков.
Отметим, что в декабре планируют открыть движение поездов по мосту.
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