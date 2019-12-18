В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить курить в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах,
Авторами выступили первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Николай Герасименко.
Речь идет о дополнительной защиты прав некурящих граждан, которые живут в коммунальных квартирах. Так, отмечают авторы инициативы, граждане, которые проживают в таких квартирах, вынуждены круглосуточно вдыхать дым, если их соседи — курящие.
Парламентарии напомнили, что сейчас установлен запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
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