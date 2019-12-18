В Горроще водитель «Ситроена» сбил двух девушек

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 17 декабря, в Горроще рядом с домом 10/10 на улице Полетаева Citroen сбил двух девушек. Об этом сообщила
Отмечается, что 27-летний водитель сбил пешеходов, переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девушке в возрасте 31 года и 29 лет обращались за медицинской помощью.
Полицейские начали проверку.
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