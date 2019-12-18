В четверг в Воронежской области потеплеет до +8 градусов

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В четверг, 19 декабря, в Рязанской области потеплеет до +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки, местами туман. Ветер днем западный 6-11 метров в секунду, местами 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1, +6 градусов, днем +3, +8.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.