Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

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С 1 марта граждане Украины смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам. Об этом передает
Как уточнил он, граждане Украины смогут «беспрепятственно въезжать» из России на территорию Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
При проверке данных теперь будут использовать специальные считывающие приборы. Отмечается, что это позволит сократить время пограничного контроля.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.