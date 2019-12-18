Стало известно, когда по «Новогодней столице» начнет ходить «Рязморобус»

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С 23 декабря по 7 января по «Новогодней столице» будет ходить «Рязморобус». Об этом
Автобус с оркестром музыкантов, одетых в Дедов Морозов проедется от ТРЦ «М5 Молл» с остановками Таможня — площадь Победы — площадь Ленина — площадь Театральная — художественный музей — Лесопарк и обратно в том же порядке.
На каждой остановке музыканты покажут небольшие выступления и будут раздавать памятные сувениры.
Как отметили в мэрии, горожане и гости не смогут прокатиться на автобусе: в нем поедет только оркестр.
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