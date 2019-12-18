Сорокина планирует регулярно встречаться с рязанцами

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Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что планирует ежемесячно встречаться с горожанами. Об этом глава горадминистрации сообщила на
Встречи пройдут на базе приемных ТОС. Также раз в квартал будет работать формат приема граждан «Одно окно», например, на площадке ресурсного центра «ДОМ ТОС», подчеркнула мэр в сообщении.
Как отметила Елена Сорокина в ноябре этого года провели четыре встречи с рязанцами, в которых поучаствовали 593 человека.
Больше всего горожан волновали благоустройство дворов, ремонт дорог, освещение и транспорт.
Предложения рязанцев разделили условно на две группы: обращения, которые лягут в основу плана стратегического развития Рязани и те задачи, которые требуют решения в краткосрочной и среднесрочной перспективе
«Мы уже приступили к разработке карты предложений жителей, на которой будут отмечены все инициативы граждан, прозвучавшие на общественных обсуждениях», — отметила Елена Сорокина.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.