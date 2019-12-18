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С нового года в Рязанской области подорожает проезд в электричках. Об этом сообщил сайт Центральной ППК.
С 1 января 2020 года тариф за одну десятикилометровую зону вырастет на 50 копеек — до 24 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 10 копеек, до 5,9 рубля.
Так, с нового года стоимость билета от Рязани до Рыбного составит 48 рублей, до Ряжска — 288, до Сасова — 432, до Шилова — 264.
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