С начала года мэрия оштрафовала больше 400 нарушителей за содержание фасадов зданий

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С начала года мэрия оштрафовала 416 нарушителей за ненадлежащее содержание фасадов зданий. Об этом сообщил
Всего нарушителей оштрафовали на 789 тысяч 300 рублей.
Собственников обязали выполнить ремонт и покрасить фасады зданий.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.