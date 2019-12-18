Рязанская семья подобрала на улице щенка, больного бешенством

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Фото: Pixabay.com
Семья из Вышгорода Рязанского района подобрала на улице собаку, больную бешенством. Об этом сообщило ИД «
Щенка взяли с улицы в декабре. Хозяева заметили странное поведение, а позже ветврачи выяснили, что животное действительно больно бешенством.
Теперь владельцы вынуждены делать прививки из-за контакта с зараженной собакой.
Кроме того, на территории Вышгорода установлен
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