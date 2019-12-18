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Рязанки вошли в список самых занятых на работе женщин. Данные Росстата в среду, 18 декабря, опубликовал портал
Согласно статистике, Рязанская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми занятыми на работе россиянками старше 15 лет.
Средняя продолжительность их рабочей недели составила 37,8 часа. Лидером рейтинга стала Калининградская область (38,2), а аутсайдером — Мурманская область (28,7).
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