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12:15, 18 декабря 2019 484
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Рязанки вошли в список самых занятых на работе женщин

Рязанки вошли в список самых занятых на работе женщин

Рязанки вошли в список самых занятых на работе женщин. Данные Росстата в среду, 18 декабря, опубликовал портал News.ru.

Согласно статистике, Рязанская область заняла четвертое место в рейтинге регионов с самыми занятыми на работе россиянками старше 15 лет.

Средняя продолжительность их рабочей недели составила 37,8 часа. Лидером рейтинга стала Калининградская область (38,2), а аутсайдером — Мурманская область (28,7).


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