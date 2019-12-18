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14:35, 18 декабря 2019 322
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Рязанец поучаствует в песенном конкурсе на телеканале «Звезда»

Рязанец поучаствует в песенном конкурсе на телеканале «Звезда»

Певец Михаил Гаврилов представит Рязанскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда 2020».

В визитной карточке рязанца написано, что ему 28 лет, по образованию инженер, играет на гитаре, работает над авторским материалом и мечтает о большой сцене, востребован в модельном бизнесе.

Конкурс покажут в эфире телекеанала «Звезда» в три этапа: отборочные туры, два полуфинала и финал. Первый тур запланировали на 31 декабря.

Полуфиналы и финал пройдут со 2 по 4 января. В этот период пройдет голосование среди телезрителей.

В конкурсе побеждают два участника. Вручение призов пройдет 4 января (награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса) и 7 января (оглашение имени победителя по мнению телезрителей).

Всего в проекте поучаствуют исполнители и музыкальные коллективы из 85 регионов.

В прошлом году рязанка не попала в финал шоу.


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