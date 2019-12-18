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Рязанец отсудил у страховой компании почти 350 тысяч за попавшую в аварию машину. Об этом
Известно, что мужчина ехал по дороге в Рязани на автомобиле. Он заметил перед собой ребенка на велосипеде и, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет, где врезался в дерево и бетонную трубу. Машина получила механические повреждения.
Водитель обратился в страховую компанию и попросил выплатить возмещение. Однако, ему отказали, сказав, что повреждения не являются следствием происшествия. После этого он обратился в суд.
Суд удовлетворил иск и взыскал страховое возмещение, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму почти 350 тысяч рублей.
Решение вступило в силу.
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