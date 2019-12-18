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10:26, 18 декабря 2019 455
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«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Специалисты «Росконтроля» проверили сливочное масло 36 брендов в ценовом диапазоне от 380 до 1290 рублей на российских прилавках и назвали лучшие марки. Результаты исследования опубликовала «Лента.ру»

Как отметили эксперты, только девять образцов масла оказались настоящими, тогда как все остальные — поддельными.

Проверку качества прошла продукция таких торговых марок: «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka-club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры». Кроме того, не было зафиксировано особых нареканий к брендам «Нежинская» и «Сударыня».

В черный список были занесены 23 бренда сливочного масла.


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