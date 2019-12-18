«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

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Специалисты «Росконтроля» проверили сливочное масло 36 брендов в ценовом диапазоне от 380 до 1290 рублей на российских прилавках и назвали лучшие марки. Результаты исследования
Как отметили эксперты, только девять образцов масла оказались настоящими, тогда как все остальные — поддельными.
Проверку качества прошла продукция таких торговых марок: «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka-club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры». Кроме того, не было зафиксировано особых нареканий к брендам «Нежинская» и «Сударыня».
В черный список были занесены 23 бренда сливочного масла.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.