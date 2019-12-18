Работникам шацкого предприятия выплатили зарплаты после вмешательства прокуратуры

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В Рязанской области работникам ОАО «Шацкие коммунальные системы» выплатили зарплаты после проверки прокуратуры. Об этом
Как установила проверка, организация задолжала 14 сотрудникам 270 тысяч 940 рублей.
Прокуратура направила заявления от пострадавших мировому судье. Их рассмотрели и удовлетворили требования прокурора. Задолженность погасили.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.