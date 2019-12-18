Полиция прокомментировала инцидент с женщиной, пытавшейся покончить с собой в центре Рязани

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что установили личность женщины, пытавшейся
Сообщение об инциденте на мосту на улице Чапаева поступило во вторник, 17 декабря, в 14:30. Женщину остановили прохожие, которые вызвали полицию и спасателей.
Прибывшие на место правоохранители доставили ее в отдел полиции, где установили, что женщина 1981 года рождения является жительницей Рязани.
После этого рязанку передали в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка.
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