Под Воронежем иномарка вылетела с трассы в кусты, пострадали двое

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Автомобиль Volkswagen Polo вылетел в кювет и перевернулся на трассе «Воронеж-Луганск-Хохольский» в 8:50 вторника, 17 декабря, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
По данным полиции, 41-летний водитель не справился с управлением. Иномарка слетела с трассы в кусты. Автомобилист и его 37-летний пассажир получили травмы и попали в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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