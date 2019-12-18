Около РГУ столкнулись два автомобиля

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 18 декабря, около главного корпуса РГУ имени Есенина на улице Свободы столкнулись два автомобиля. Фото с места ДТП появились в группе «
Машины получили механические повреждения.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на месте аварии не затруднено.
Информация о произошедшем уточняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ четверг в Воронежской области потеплеет до +8 градусов
|
cледующая новость →В Рыбном открыли пристройку к детскому саду
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.