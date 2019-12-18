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15:28, 18 декабря 2019 459
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Около РГУ столкнулись два автомобиля

Около РГУ столкнулись два автомобиля

В среду, 18 декабря, около главного корпуса РГУ имени Есенина на улице Свободы столкнулись два автомобиля. Фото с места ДТП появились в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Машины получили механические повреждения.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на месте аварии не затруднено.

Информация о произошедшем уточняется.


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