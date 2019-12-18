На пожаре в Путятине погиб мужчина

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на среду, в Путятине сгорел жилой дом. Об этом сообщило ИД «
Сообщение о пожаре поступило в среду, 18 декабря, в 1:05. В МЧС позвонили водители, проезжающие рядом.
На пожаре погиб 52-летний мужчина — хозяин дома.
Дом № 32 на улице Ворошилова тушили пять пожарных машин, 15 спасателей и три добровольца.
Постройки рядом не пострадали. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.