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12:59, 18 декабря 2019 363
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Мэрия разрешила уменьшить площади застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском»

Мэрия разрешила уменьшить площади застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском»

Мэрия разрешила уменьшить площадь застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском». Соответствующее постановление опубликовали в среду, 18 декабря.

Заявитель ООО «Шанс» намерен уменьшить размер одного из будущих домов (улица Московская, №36). Раньше здание состояло из четырех секций с переменной этажностью в 10-12 этажей.

Теперь дом станет односекционным и 12-этажным. Изменение площади застройки отразится на количестве парковок, мест в детсадах и школах. Ранее вопрос обсудили на слушаниях.

Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа планируют построить более 20 домов с высотностью от 10 до 25 этажей, три сквера, спортзалы, поликлинику, три детсада (всего на 700 мест), школу на 800 мест, гостиницу и деловой центр. Ранее проект утверждали в 2016 году.


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