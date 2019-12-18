Мэрия разрешила уменьшить площади застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском»

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Мэрия разрешила уменьшить площадь застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском». Соответствующее постановление опубликовали в среду, 18 декабря.
Заявитель ООО «Шанс» намерен уменьшить размер одного из будущих домов (улица Московская, №36). Раньше здание состояло из четырех секций с переменной этажностью в 10-12 этажей.
Теперь дом станет односекционным и 12-этажным. Изменение площади застройки отразится на количестве парковок, мест в детсадах и школах. Ранее вопрос обсудили на слушаниях.
Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа
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