Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:58, 18 декабря 2019 450
 0    0

Комиссия отклонила проект частного дома в Солотче

Комиссия отклонила проект частного дома в Солотче

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру не выдавать разрешение на использование участка в Солотче под жилые здания. Заключение опубликовали в среду, 18 декабря.

Заявитель Юрий Шамраевский попросил возвести двухэтажный частный дом на улице Лесной высотой не более 7,5 метра на участке площадью 1 285 квадратных метров, который не входит в достопримечательное место «Есенинская Русь».

Территория находится в подзоне административного и культурно-бытового обслуживания, где жилая застройка разрешена условно.

Комиссия указала в заключении, что на расстоянии 15 метров от границ участка расположен гаражный комплекс, что нарушает требования СанПиН, также непосредственной близости от участка проходит кабельная линия электропередач.

Ранее вопрос обсуждался на публичных слушаниях.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Охота на наркоманов. Как и зачем рязанских школьников тестируют на употребление запрещенных веществ?

Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 682
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 16 971
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 4 865
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 4 719
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 780
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум