Комиссия отклонила проект частного дома в Солотче

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру не выдавать разрешение на использование участка в Солотче под жилые здания. Заключение опубликовали в среду, 18 декабря.
Заявитель Юрий Шамраевский попросил возвести двухэтажный частный дом на улице Лесной высотой не более 7,5 метра на участке площадью 1 285 квадратных метров, который не входит в достопримечательное место «Есенинская Русь».
Территория находится в подзоне административного и культурно-бытового обслуживания, где жилая застройка разрешена условно.
Комиссия указала в заключении, что на расстоянии 15 метров от границ участка расположен гаражный комплекс, что нарушает требования СанПиН, также непосредственной близости от участка проходит кабельная линия электропередач.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.