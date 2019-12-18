RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за смерти матери пьяный рязанец едва не зарезал супругу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратилась 52-летняя жительница поселка Сотницыно, которая сообщила, что ее хочет зарезать пьяный супруг.
Оперативники немедленно выехали по адресу и выяснили, что 45-летний мужчина стал злоупотреблять спиртным после смерти матери. Супруга попросила отца мужа поговорить с ним, однако муж разозлился, взял нож и пригрозил зарезать женщину.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит два года лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолиция прокомментировала инцидент с женщиной, пытавшейся покончить с собой в центре Рязани
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подорожали яйца
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.