Госдума приняла закон о запрете сжигать необработанный мусор

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Госдума на пленарном заседании приняла закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Он предлагает запретить сжигать необработанный мусор и направлять средства от экологического сбора на утилизацию отходов, передает
В январе Госдума приняла законопроект о способах расчета платежа за негативное воздействие на окружающую среду.
Поправки ко второму чтению установили запрет на сжигание необработанных отходов. Из них необходимо будет сначала «извлекать полезные фракции», а затем сжигать.
Также поменяется порядок взимания средств за негативное воздействие на окружающую среду с предприятий и расходования этих денег. Предлагается, что они будут направляться только на переработку.
Помимо этого, законопроект обяжет объекты проходить экспертизу на экологическую безопасность.
Закон должен будет вступить в силу 1 января 2020 года.
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