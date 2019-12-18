Дворец торжеств в Рязани показали изнутри

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Дворец торжеств на Московском шоссе показали изнутри. Ролик опубликовали «ВКонтакте» в среду, 18 декабря.
Дворец
Он будет работать в бывшем здании клуба «Планетарий» и кинотеатра «Москва». Ранее РЗН. инфо подробно
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.