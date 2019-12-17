Женщина пыталась покончить с собой в центре Рязани

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Во вторник, 17 декабря, женщина пыталась покончить с собой на мосту на улице Чапаева, сообщили в группе «
К мосту, который проходит над железнодорожными путями, позже подъехали спасатели и полиция.
Оперативный комментарий в пресс-службе рязанского УМВД получить не удалось.
Фото из соцсети «ВКонтакте»
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.