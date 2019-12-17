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15:27, 17 декабря 2019 1 122
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Женщина пыталась покончить с собой в центре Рязани 1

Женщина пыталась покончить с собой в центре Рязани

Во вторник, 17 декабря, женщина пыталась покончить с собой на мосту на улице Чапаева, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По словам очевидцев, ее остановили прохожие.

К мосту, который проходит над железнодорожными путями, позже подъехали спасатели и полиция.

Оперативный комментарий в пресс-службе рязанского УМВД получить не удалось.

Фото из соцсети «ВКонтакте»


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