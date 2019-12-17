Воронежский суд на 1,5 месяца запретил включать кондиционер в пивном магазине

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Советский районный суд Воронежа вынес решение о приостановке на 45 суток работы наружных блоков сплит-системы пивного магазина «Хмельная миля». Об этом
Сотрудники ведомства провели проверку торговой точки после жалоб жителей на шум от магазина, расположенного на первом этаже.
Специалисты замерили уровень звукового давления днем и ночью в квартире заявителя.
Выяснилось, что шум превышал предельно допустимые уровни. В ведомстве отметили, что это могло стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.
В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Максимальное наказаний по ней — приостановка работы на 90 суток.
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