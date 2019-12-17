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12:17, 17 декабря 2019 74
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Воронежские власти выставили под застройку квартал в Коминтерновском районе

Воронежские власти выставили под застройку квартал в Коминтерновском районе

Власти Воронежа решили выставить под застройку квартал в Коминтерновском районе. Постановление опубликовали во вторник, 17 декабря, сообщили «Вести Воронеж».

На месте двух- и трехэтажных домов там построят многоэтажки. Право на застройку разыграют на аукционе.

Под новую застройку планируют отдать квартал в районе Московского проспекта и улицы Беговой. Ориентировочная площадь участка — 1,73 гектара.

Для строительства должны снести два двухэтажных и два трехэтажных дома на улице Беговой.


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