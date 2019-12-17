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Фото: Pixabay.com
Воронежец за месяц заработал на подпольном казино более миллиона рублей. Об этом
По версии следствия, в начале сентября мужчина арендовал помещение в доме №65 на улице Новосибирской. Он поставил там десять игровых автоматов. До 17 сентября злоумышленник заработал 1 миллион 100 тысяч рублей.
На 37-летнего воронежца завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»).
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