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22:05, 17 декабря 2019 77
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Воронежец за месяц заработал на подпольном казино более миллиона

Воронежец за месяц заработал на подпольном казино более миллиона

Фото: Pixabay.com

Воронежец за месяц заработал на подпольном казино более миллиона рублей. Об этом сообщили региональной прокуратуре.

По версии следствия, в начале сентября мужчина арендовал помещение в доме №65 на улице Новосибирской. Он поставил там десять игровых автоматов. До 17 сентября злоумышленник заработал 1 миллион 100 тысяч рублей.

На 37-летнего воронежца завели уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»).


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