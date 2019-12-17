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14:03, 17 декабря 2019 282
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В Забайкалье расстрелявшего сослуживцев солдата признали потерпевшим

В Забайкалье расстрелявшего сослуживцев солдата признали потерпевшим

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом пишет «Рен ТВ».

Как сообщил в Facebook его адвокат Руслан Нагиев, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Кроме того, потерпевшими признали еще несколько солдат.

Напомним, трагедия произошла 25 октября. Военный застрелил восьмерых сослуживцев при смене караула. Солдата задержали, суд заключил его под стражу. Молодому человеку грозило до пожизненного лишения свободы.


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