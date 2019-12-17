В Забайкалье расстрелявшего сослуживцев солдата признали потерпевшим

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Об этом пишет «
Как сообщил в Facebook его адвокат Руслан Нагиев, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».
Кроме того, потерпевшими признали еще несколько солдат.
Напомним,
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