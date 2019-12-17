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13:12, 17 декабря 2019 68
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В Воронежской области мужчина убил 69-летнюю пенсионерку во время застолья

В Воронежской области мужчина убил 69-летнюю пенсионерку во время застолья

В Воронежской области мужчина убил 69-летнюю знакомую во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи задержали 47-летнего знакомого погибшей. Мужчина признался в преступлении, его заключили под стражу.

Выяснилось, что в ночь с 14 на 15 декабря мужчина и женщина пили спиртное. Подозреваемый ударил знакомую в грудь ножом, от чего та скончалась. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Погибшую утром в понедельник, 16 декабря, нашла дочь и сообщила об этом в правоохранительные органы.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

По части 1 статьи 105 УК РФ мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет или без него.

Фото пресс-службы регионального СУ СКР


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