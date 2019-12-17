В Воронежской области мужчина убил 69-летнюю пенсионерку во время застолья

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В Воронежской области мужчина убил 69-летнюю знакомую во время застолья. Об этом сообщила
Следователи задержали 47-летнего знакомого погибшей. Мужчина признался в преступлении, его заключили под стражу.
Выяснилось, что в ночь с 14 на 15 декабря мужчина и женщина пили спиртное. Подозреваемый ударил знакомую в грудь ножом, от чего та скончалась. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Погибшую утром в понедельник, 16 декабря, нашла дочь и сообщила об этом в правоохранительные органы.
Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
По части 1 статьи 105 УК РФ мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет или без него.
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