В Воронежской области легковушка насмерть сбила 21-летнюю девушку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Автомобиль «ВАЗ-21099» сбил 21-летнюю девушку в поселке Заболотовка Ольховатского района в 7:35 понедельника, 16 декабря,
Пешеход получила травмы различной степени тяжести. Она умерла в больнице.
По данным полиции, за рулем отечественного авто был 23-летний парень. Он не успел затормозить и сбил девушку, которая переходила дорогу вне зебры.
По факту аварии полицейские проводят проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду в Рязанской области потеплеет до +5 градусов
|
cледующая новость →Двоим воронежцам вынесли приговор за убийство женщины-таксиста
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.