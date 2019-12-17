В воронежском райцентре рухнула главная городская елка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 17 декабря, на главной площади Новохоперска Воронежской области упала главная новогодняя елка. Фото с места происшествия появились в сообществе «
Местные жители отметили, что в этом году елку установили криво, поэтому ее называли «Пизанской башней».
Дерево установили в конце прошлой недели, нарядить его еще не успели.
Фото «Новохоперск | Live» «ВКонтакте»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСледком обязал мэрию установить фонари на месте убийства мигранта в Ворошиловке
|
cледующая новость →«Ростелеком» признали лучшим в Рязани предприятием в сфере телекоммуникаций
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.