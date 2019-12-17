В Воронеже вырос спрос на живых крыс

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В преддверии года крысы в Воронеже в 3,5 раза вырос спрос на грызунов, а предложение на 36%. Об этом сообщил «
Согласно исследованию, в России спрос на крыс вырос в два раза. На первом месте рейтинга оказался Краснодар, где показатель увеличился в семь раз.
Отмечается, что в среднем в Воронеже крысу можно купить за 300 рублей. По данным аналитиков, цена на грызунов упала на 21% по сравнению с прошлым годом.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.